Admiten a trámite una impugnación contra el adelanto de las elecciones locales en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 4 abr (EFE).- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador admitió a trámite una impugnación contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar los comicios locales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre, cuyo objetivo es la revocatoria de dicha medida.

El asambleísta Alfredo Serrano, presidente del conservador Partido Social Cristiano (PSC), presentó el pasado 30 de marzo un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que fue admitido este viernes por el juez Patricio Maldonado, según constó en los últimos registros del organismo.

Serrano impugnó la resolución aprobada por el pleno del CNE el pasado 27 de marzo, en la que consta la decisión de adelantar las elecciones locales con base en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, una institución estatal.

Dicho informe advierte sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en el país durante los primeros meses de 2027, lo que podría afectar a recintos electorales y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

El PSC anunció días antes que había presentado el recurso «en contra de la pretensión de cambiar inconstitucionalmente las reglas del proceso electoral, anticipando las elecciones», y que también había interpuesto una demanda de inconstitucionalidad con medidas cautelares ante la Corte Constitucional.

Con estos recursos, el partido busca que se revoque la resolución del CNE «a fin de garantizar el respeto a la imposibilidad constitucional y legal de adelantar las elecciones al año 2026».

«Estas acciones se sustentan en la Constitución y en el Código de la Democracia, con el objetivo de garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de participación política», afirmó el PSC en un comunicado el pasado miércoles.

El correísmo, el principal partido de oposición en Ecuador que actualmente está suspendido, también presentó una impugnación ante el TCE, pero aún no hay una decisión sobre la admisión.

En estos comicios, los ecuatorianos elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. EFE

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