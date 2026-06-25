Agencias de la ONU en Ginebra y el Gobierno suizo ofrecen condolencias y ayuda a Venezuela

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Ginebra, 25 jun (EFE).- Las agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, así como el Gobierno suizo, expresaron este jueves sus condolencias por los terremotos que han sacudido Venezuela, y ofrecieron su apoyo al pueblo venezolano.

«Estoy profundamente apesadumbrado por el terremoto que ha golpeado a Caracas, me solidarizo con todos los que han perdido seres queridos, hogares, o han sufrido lesiones», señaló en su cuenta de X el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Barham Salih, quien aseguró que el ACNUR está preparado para apoyar los esfuerzos de respuesta a la catástrofe.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, mostró su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y manifestó su esperanza en que su resiliencia «prevalezca ante esta tragedia».

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recordó a los voluntarios y especialistas en primeros auxilios «que trabajan incansablemente para apoyar a las comunidades más impactadas», y señaló que está preparado para ampliar su asistencia en caso necesario.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresó su «profunda consternación» y anunció que se está preparando para proporcionar refugio de emergencia, servicios de agua, saneamiento, higiene y salud a los afectados, incluyendo las comunidades desplazadas dentro del país.

Por parte del Gobierno suizo, el presidente Guy Parmelin declaró en X que Suiza se solidariza con Venezuela tras los devastadores terremotos y «está lista para ayudar en caso de que así se solicite». EFE

abc/crf