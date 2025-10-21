Agente federal es herido por fuego amigo en medio de operativo migratorio en Los Ángeles

(Actualiza con información del Departamento de Seguridad Nacional)

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- Un agente federal fue herido este martes por fuego amigo en medio de un operativo migratorio en el sur de Los Ángeles, cuando oficiales intentaban detener a un hombre que intentó evadir su arresto, que también resultó herido, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, explicó que agentes de ICE se vieron obligados a disparar cuando un indocumentado trató de embestir un vehículo de las autoridades migratorias.

«Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos», aclaró la portavoz.

El agente federal fue alcanzado en una mano por una bala que rebotó, mientras el indocumentado fue herido en el codo. Ambos se encuentran hospitalizados pero la vida de ninguno corre peligro.

McLaughlin subrayó que resistirse al arresto pone en peligro a los mismos indocumentados, los agentes y quienes estén en la zona.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación con el tiroteo.

Varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), están colaborando con la investigación.

Un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrado debido a la investigación.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, ha denunciado en repetidas ocasiones que han aumentado las amenazas contra los agentes federales que desarrollan la agresiva ofensiva de la Casa Blanca contra inmigrantes.

El mes pasado un hombre apostado en una terraza disparó contra el edificio de ICE en Dallas (Texas), lo que costó la vida de dos inmigrantes que estaban bajo custodia federal. EFE

