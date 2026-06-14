AI acusa al Gobierno de Nigeria de «incompetente» tras la matanza de 17 agricultores

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Lagos, 14 jun (EFE).- Amnistía Internacional (AI) acusó este domingo al Gobierno de Nigeria de una “incompetencia flagrante” y de una letargia que permite la impunidad de las bandas armadas, tras la matanza el pasado viernes de al menos 17 agricultores en el estado de Zamfara, al noroeste del país.

“El gobierno nigeriano ha mostrado lo que solo puede describirse como una incompetencia flagrante y ha fallado en su deber de proteger las vidas de su población y poner fin a los ataques y secuestros cada vez más intensos”, indicó la oficina nigeriana de AI en un comunicado divulgado en X.

AI advirtió que la agricultura en el estado de Zamfara se ha convertido “en un asunto de vida o muerte” e instó a las autoridades nigerianas a hacer más para poner fin a las “atrocidades incesantes cometidas por bandidos y otros grupos armados, casi a diario”.

“La letargia de las autoridades ha permitido que la impunidad florezca y que las matanzas se extiendan a muchas partes del país, infligiendo mayor sufrimiento a comunidades que ya viven en constante temor al próximo ataque”, cerró la organización internacional de derechos humanos.

El secretario de la Coalición de la Sociedad Civil de Zamfara, Attahiru Mohammed, dijo a EFE que decenas de bandidos asaltaron el viernes a un grupo de agricultores en sus campos de la aldea de Goron Namaye, en la zona de Maradun. El ataque se saldó con 17 muertos y 13 heridos.

Según Mohammed, los “bandidos” llegaron a la aldea haciéndose pasar por visitantes y ocultaron sus armas hasta que estuvieron a corta distancia de sus víctimas.

Aunque todavía no se ha determinado el móvil exacto, el secretario de la sociedad civil local apuntó que el asalto podría deberse a una represalia por la muerte de varios bandidos a manos de grupos paramilitares en Maradun o al cobro de “impuestos”.

“Lamentablemente, en muchas aldeas, los bandidos obligan a los agricultores a pagar un ‘impuesto sobre la cosecha’ antes de permitirles el acceso a sus tierras y atacan a los agricultores que no pagan”, añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo de Maradun, Sanusi Dosara confirmó a EFE que tras recibir los reportes del ataque, se comunicó con las fuerzas de seguridad de la zona para asegurar la aldea de futuras incursiones.

Este ataque se produjo después de que el presidente nigeriano, Bola Tinubu, lanzara el mismo viernes -Día de la Democracia nigeriana- un ultimátum a los criminales para que se rindieran si no querían enfrentar “todo el peso del Estado”.

Algunos estados de Nigeria, en el centro y noroeste del país, sufren incursiones constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, y que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto. EFE

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