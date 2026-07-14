AI retira un informe que tildaba de «antiderechos» un centro fundado por JK Rowling

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Glasgow (R.Unido), 14 jul (EFE).- La sección británica de Amnistía Internacional (AI) informó este martes de la retirada temporal de un informe que situaba al centro de apoyo a víctimas de violencia sexual fundado por la escritora J.K. Rowling en Edimburgo (Escocia) entre organizaciones vinculadas a un movimiento que calificaba de «antiderechos».

La organización explicó en un comunicado que el informe, titulado ‘Una amenaza creciente: el movimiento antiderechos en el Reino Unido’, fue retirado temporalmente mientras lleva a cabo una revisión interna.

«Lamentamos que este informe se publicara en nuestro sitio web sin pasar por los procesos internos de revisión establecidos para garantizar la coherencia, la precisión y la alineación con las posiciones de Amnistía Internacional en Reino Unido», señaló la organización.

Además, añadió que el lenguaje empleado «no refleja» su posición y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos, «incluidos los derechos de las mujeres y de las personas trans».

El informe incluía a Beira’s Place entre organizaciones identificadas con la corriente crítica con la identidad de género, corriente que defiende que el sexo biológico debe ser el criterio determinante en la aplicación de determinadas leyes y políticas públicas relacionadas con el sexo y el género.

Beira’s Place fue creado en 2022 por Rowling y otras activistas después de la polémica surgida por la gestión del Centro de Crisis por Violación de Edimburgo, entonces dirigido por una mujer transgénero.

La autora de ‘Harry Potter’ defendió la necesidad de que las supervivientes de violencia sexual pudieran acceder, si así lo deseaban, a un servicio prestado exclusivamente por mujeres.

El documento también incluía a For Women Scotland, la organización que promovió el recurso que dio lugar a la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que dictamino que el término «mujer», a efectos de la legislación sobre igualdad, se refiere al sexo biológico.

Según el informe, esa resolución había supuesto un deterioro de la protección de los derechos de las personas LGBT+.

La directora ejecutiva de Beira’s Place, Lesley Johnston, calificó de «profundamente ofensivo» que el centro hubiera sido incluido en ese listado y reclamó la retirada definitiva del informe.

Por su parte, Rowling anunció en la red social X que las organizaciones de mujeres incluidas en lo que calificó como la «lista negra» de Amnistía Internacional podrán solicitar apoyo al JK Rowling Women’s Fund si deciden emprender acciones legales.

También aseveró que contribuirá personalmente a financiar posibles acciones judiciales de organizaciones de hombres homosexuales incluidas en el informe. EFE

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