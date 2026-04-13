Aina Clotet, seleccionada en la Semana de la Crítica de Cannes: «Todavía no me lo creo»

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París, 13 abr (EFE).- La española Aina Clotet, conocida por su trabajo como actriz en películas como ‘Los niños salvajes’ (2012) o series como ‘Esto no es Suecia’, aseguró este lunes que la selección de su ópera prima como directora, ‘Viva’, en la Semana de la Crítica de Cannes es «un sueño» que le cuesta creerse.

«Estar seleccionada en la sección competitiva de la Semana de la Crítica de Cannes con mi primera película como directora es un sueño. Creo que todavía no me lo creo. Me hace profundamente feliz que la película pueda llegar a un público internacional», transmitió Clotet (Barcelona, 1982), en un comunicado remitido tras desvelarse la selección de la edición 65 de la Semana de la Crítica.

«Hace más de 6 años que empecé este proyecto, ha sido un camino muy largo y con muchísimas personas que lo han hecho posible. Siento un profundo agradecimiento y muchísimas ganas de compartir la película con el público”, agregó.

‘Viva’, de la que Clotet también es coguionista y productora, es una tragicomedia contemporánea rodada en catalán que explora el deseo de vivir, el miedo a la muerte y la complejidad de las relaciones afectivas a través de la historia de Nora, una mujer de algo más de cuarenta años que acaba de superar un cáncer.

Tras esa experiencia, siente una urgencia radical por vivir intensamente y, acostumbrada a exigirse el máximo en todos los ámbitos de su vida, se encuentra dividida entre el orden y la seguridad de su relación de toda la vida con Tom y la aparición inesperada de Max, un joven que despierta en ella una nueva pulsión de deseo y libertad.

Mientras intenta recomponer su vida personal y profesional, Nora se mueve en un contexto distópico marcado por una sequía extrema, el deterioro de la salud mental y los avances científicos que prometen alargar la vida humana.

Además de con Clotet en el papel de Nora, el reparto cuenta con Naby Dakhli, Marc Soler, Loll Beltran y Zaira Pérez, y las colaboraciones especiales de Guillermo Toledo y Josh Zuckerman.

Clotet, con una larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, ha recibido numerosos premios de interpretación a lo largo de su carrera, como dos veces la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y un premio de actuación femenina en el festival Canneseries.

En la Semana de la Crítica de 2026 ‘Viva’ competirá con otros seis largometrajes: el mexicano ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo; ‘A Girl Unknown’, de la realizadora china Zou Jing; ‘The Station’, de la escocesa-yemení Sara Ishaq; ‘Dua’, de la kosovar Blerta Basholli; ‘La Gradiva’, de la francesa Marine Atlan; y ‘Tin Castle’, del franco-irlandés Alexander Murphy.

Este prestigioso certamen, que se desarrollará del 13 al 21 de marzo en la Costa Azul francesa en paralelo al festival principal que entrega la Palma de Oro, solo selecciona primeras o segundas películas de directores de todo el mundo para fomentar así el descubrimiento de nuevas voces. EFE

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