Air China reanudará tras 6 años la ruta directa entre Pekín y Nueva Delhi este martes

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Pekín, 20 abr (EFE).- La aerolínea Air China reanudará este martes su ruta directa entre Pekín y Nueva Delhi, en un nuevo paso en la recuperación gradual de la conectividad aérea entre China y la India tras años de interrupción por las tensiones bilaterales y la pandemia de la covid-19.

La conexión, que volverá a enlazar de forma directa a las capitales de los dos países más poblados del mundo, operará tres veces por semana, los martes, viernes y domingos, con aviones Airbus A330.

Los billetes en clase turista partirán de 3.570 yuanes (523 dólares), informó este lunes el diario oficialista Global Times.

La recuperación de este enlace entre Pekín y Nueva Delhi se enmarca en la reanudación de los vuelos directos entre ambos países, restablecidos en octubre de 2025 tras cinco años de suspensión a raíz de la crisis bilateral provocada por el choque militar de 2020 en el valle de Galwan y de la pandemia de la covid-19.

Aquel restablecimiento de la conectividad aérea marcó uno de los principales hitos del deshielo entre Pekín y Nueva Delhi, que en los meses siguientes se tradujo también en la reapertura del comercio fronterizo y de la tramitación de visados y la reactivación de contactos diplomáticos y militares.

Hasta ahora, esa normalización aérea había avanzado con otras rutas, como la retomada el pasado sábado por China Eastern entre Kunming, capital de la provincia meriodional china de Yunnan, y la ciudad india de Calcuta (este).

China Eastern ya había restablecido además en noviembre de 2025 su ruta entre Shanghái (este) y Nueva Delhi, y ahora operará seis vuelos semanales de ida y vuelta entre Kunming y Calcuta, de acuerdo con el mismo diario.

El aumento de frecuencias por parte de compañías chinas coincide además con nuevos movimientos de aerolíneas indias.

IndiGo anunció en marzo la apertura de una ruta diaria directa entre Calcuta y Shanghái, inaugurada el 29 de ese mes, después de haber retomado previamente la conexión entre Calcuta y Cantón (sureste) y de haber lanzado la ruta entre Nueva Delhi y Cantón. EFE

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