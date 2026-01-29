Airbus planea triplicar su flota aérea en la India hasta 2.250 aviones para 2035

Nueva Delhi, 29 ene (EFE).- La compañía aeronáutica europea Airbus señaló este jueves que la flota de aviones comerciales de la India se triplicará hasta alcanzar 2.250 aeronaves en la próxima década, un crecimiento que convertirá al país en el tercer mayor mercado de aviación civil del mundo en 2035.

«Hasta 120 aeronaves llegarán a la India cada año, con un máximo de 150 aeronaves anuales», afirmó el presidente y director general de Airbus India y el Sur de Asia, Jurgen Westermeier, durante el Wings India 2026, el principal evento del sector de la aviación civil del país.

Westermeier explicó que la expansión de la flota estará impulsada tanto por el rápido crecimiento del mercado de la aviación india como por la ambición de las aerolíneas del país de ampliar sus operaciones internacionales.

Según el presidente regional, el cambio en los hábitos de consumo de la sociedad india, con un aumento proyectado del transporte aéreo per cápita, llevará a que el tráfico de pasajeros en la India crezca un 8,9 % anual hasta 2035, el más rápido entre las principales economías y muy por encima del promedio mundial a largo plazo.

Airbus estima que, para atender esta demanda, entregará más de 1.250 aeronaves a aerolíneas indias durante la próxima década, dentro de un proceso que incluye tanto la ampliación de flotas como la sustitución de aviones actualmente en servicio.

«Estamos presenciando el desplazamiento del centro de la aviación mundial hacia el este. La expansión de la flota de la India no solo mejorará la movilidad nacional, sino que también posicionará al país como un centro dominante para el tránsito internacional», subrayó Westermeier.

El directivo además recordó que Airbus prevé entregar en el tercer trimestre de 2026 el primer avión de transporte militar C-295 fabricado y ensamblado íntegramente en la India, en el estado de Gujarat, en el marco de un acuerdo alcanzado el año pasado. EFE

