Al menos 10 muertos en Gaza por disparos de una milicia y ataques de drones israelíes

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Gaza, 6 abr (EFE).- Al menos diez gazatíes murieron este lunes cerca de una escuela ubicada en el campamento de refugiados de Al Maghazi (centro) por disparos de una milicia respaldada por Israel y ataques de drones militares, confirmaron a EFE testigos presenciales y una fuente médica.

Estos ataques causaron también una veintena de heridos, confirmó a EFE una fuente del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, a cuya morgue llegaron los cuerpos.

Según un vídeo difundido tras el incidente por la propia milicia, liderada por Shoqui Abu Nasira, cinco de los fallecidos serían presuntos milicianos de Hamás.

«Hoy llevamos a cabo una operación para perseguir a los militantes de Hamás en el campamento de Al Maghazi. La operación fue un éxito: incautamos armas y abatimos a cinco milicianos. Continuaremos por este camino hasta lograr la victoria, la liberación del pueblo y su regreso seguro a sus hogares», dice este grupo en un vídeo en el que aparecen unos veinte jóvenes armados con cascos y pasamontañas.

Testigos presenciales relataron a EFE que unos 15 miembros armados de esta milicia avanzaron en dirección a las vivienda de Maghazi, situadas a unos 700 metros de la línea amarilla y comenzaron a abrir fuego contra civiles «para intimidarlos».

Tras ello, miembros de Hamás intervinieron, mientras que residentes de Maghazi se defendieron lanzando piedras. Fue entonces cuando drones israelíes atacaron contra este barrio densamente poblado, habitado principalmente por palestinos desplazados.

La presencia de milicias anti-hamás es habitual en la Franja, e Israel incluso llegó a reconocer que desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, había apoyado a otros grupos con el supuesto objetivo de desestabilizar a Hamás.

Una de las más conocidas es la de Yaser Abu Shabab, líder de una milicia gazatí anti Hamás asentanda en el sur de Rafah, dentro de la zona controlada por Israel, cuyos hombres, según testigos, participan en las interrogaciones de los palestinos que regresan a Gaza por el cruce de Rafah.

Esta milicia fue acusada por el Gobierno de Hamás de robar la escasa ayuda humanitaria que entraba a la Franja de Gaza en connivencia con el Ejército israelí. EFE

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