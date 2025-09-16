Al menos 12 muertos y miles de afectados por inundaciones en varias zonas de Malasia

2 minutos

Kuala Lumpur, 16 sep (EFE).- Al menos 12 personas han perdido la vida y miles se ven afectadas por inundaciones en varias zonas de Malasia desde el pasado viernes, principalmente en la isla de Borneo pero también en Selangor, el estado al que pertenece la capital, Kuala Lumpur.

El Comité Estatal de Gestión de Desastres del estado de Sabah, a unos 3.500 kilómetros de Kuala Lumpur, en la isla de Borneo, cifró en un comunicado en 2.468 el total de víctimas registradas hasta este martes en este estado, que se encuentran ahora en refugios temporales.

Las 12 víctimas mortales -entre ellos cinco niños- eran residentes de esta región, que comparte el territorio de la gigante y remota isla de Borneo con Indonesia y Brunéi.

Entretanto, en los estados de Perak -al norte de Kuala Lumpur-, Selangor y Negeri Sembilan -situado al sureste de la capital-, las autoridades han ubicado a unas 600 personas en albergues, después de que sus viviendas y comunidades se vieran afectadas por deslizamientos de tierra y aguas desbordadas.

Al respecto, la agencia estatal Bernama indicó este martes, citando fuentes oficiales, que en algunas comunidades el nivel de agua alcanzó estándares de peligrosidad, y adelantó que las tormentas y lluvias continuarán en las próximas 24 horas.

En noviembre pasado, otras inundaciones dejaron al menos tres muertos en el estado malasio de Kelantan, que hace frontera con Tailandia.

El mal tiempo ha golpeado al Sudeste Asiático en los últimos dos meses, con inundaciones en Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas, que han dejado decenas de fallecidos y daños que superan los 1.000 millones de dólares, según estimaciones oficiales. EFE

(vídeo)