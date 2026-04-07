Al menos 16 cameruneses mueren combatiendo en el frente ruso de la guerra de Ucrania

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Nairobi, 7 abr (EFE).- Al menos 16 ciudadanos cameruneses murieron combatiendo por el bando ruso en la guerra de Ucrania, según confirmaron las autoridades rusas al Gobierno de Camerún, mientras aumentan las informaciones sobre africanos reclutados por Moscú.

«Acusando recibo de su nota verbal (…) del 5 de marzo de 2025, por la cual ustedes (la Embajada de Rusia en Camerún) informaban de la muerte de dieciséis (16) militares contratados de nacionalidad camerunesa que prestaban servicio en la zona de operaciones militares especiales», como Moscú se refiere a su ofensiva en Ucrania, reza una carta del Ministerio camerunés de Asuntos Exteriores fechada este lunes y dirigida a la misión rusa.

En la misiva, enviada como respuesta a la citada nota y recogida este martes por medios locales, el Ministerio informó a la Embajada rusa «de que se han tomado las medidas oportunas para contactar con las familias de los afectados» y de que la mantendrá informada.

A continuación, enumeró los nombres de los fallecidos y animó a sus familias a ponerse en contacto con las autoridades del país africano.

El Ministerio no detalló cómo se produjeron las muertes ni si los cameruneses se habían enrolado voluntariamente como mercenarios o habían sido reclutados de manera engañosa por Moscú.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han informado de la presencia de al menos 1.780 africanos de 36 países luchando del lado ruso.

Una investigación publicada el pasado febrero por el grupo de investigación INPACT, con sede en Suiza, cifró en al menos 1.417 los africanos reclutados por Moscú hasta entonces, incluyendo más de 300 muertos, entre los que Camerún tenía el mayor peso, con 94 fallecidos.

Aunque algunos participan de forma voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones que, según expertos, podrían constituir casos de trata de personas.

Kiev también ha reportado que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, fueron capturados, aunque la mayoría muere o resulta gravemente herido antes de ser tomado como prisionero de guerra. EFE

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