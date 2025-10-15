Al menos 16 muertos y un herido en un incendio en una fábrica textil en Bangladés

Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- Al menos 16 personas murieron y una resultó herida en un incendio que afectó el martes a una fabrica textil de Bangladés, informó este miércoles a EFE el Servicio de Bomberos y el Departamento de Defensa Civil.

«El incendio parece haber comenzado con una explosión en un almacén de productos químicos de Daca y se propagó a una fábrica textil contigua, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas», explicó a EFE Anwarul Islam, funcionario del Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladés.

«De las personas que trabajaban en la fábrica de ropa, 16 fallecieron y una resultó herida», añadió.

El funcionario precisó que los bomberos comenzaron a apagar el fuego en la fábrica textil, mientras que en el almacén químico contiguo las labores se realizaban de manera defensiva para evitar más víctimas.

La causa del incendio todavía no se ha determinado, aunque inicialmente se sospecha que podría estar relacionada con una reacción química en el almacén.

Asimismo, el funcionario señaló que no está claro si los edificios afectados, tanto la fábrica textil como el almacén químico, cumplían con las regulaciones de seguridad contra incendios, y que el departamento de bomberos no había otorgado un permiso formal para su funcionamiento, aunque podrían contar con otra autorización.

«En estos momentos, todavía se observan llamas y humo en el almacén químico, donde un equipo de 15 a 16 bomberos continúa trabajando para controlar el fuego», concluyó el funcionario.

El jefe del Gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus, expresó en su perfil de Facebook el pésame a las víctimas y señaló que la muerte de personas inocentes en el accidente es «profundamente dolorosa y desgarradora».

Yunus también deseó una pronta recuperación a los heridos y pidió a las autoridades competentes investigar las causas del siniestro y garantizar toda la asistencia necesaria a las víctimas.

Los estándares de seguridad contra incendios y de construcción contribuyen a que se produzcan varios accidentes de este tipo en Bangladés cada año. Los siniestros anteriores han afectado en especial al sector textil del país, que emplea a millones de personas y representa el principal motor económico y fuente de divisas.

En marzo de 2024, un fuego en un edificio comercial de Daca causó al menos 44 muertos. En 2021, otro incendio en una fábrica de alimentos dejó más de 50 fallecidos, mientras que en 2019 un siniestro en un barrio histórico de la capital se saldó con más de 70 muertes.

El peor desastre industrial del país sigue siendo el derrumbe del edificio Rana Plaza en 2013, que albergaba varias fábricas textiles y en el que murieron más de 1.100 personas. EFE

