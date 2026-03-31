Al menos 166 distritos de la selva de Perú están en riesgo de verse afectados por lluvias

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Lima, 31 mar (EFE).- Al menos 166 distritos de la selva amazónica de Perú están en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos (aludes) u otro tipo de movimiento en masa por las lluvias que caerán en la zona durante esta semana, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Esta alerta fue establecida tras recibir un escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) ante un aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El pronóstico meteorológico anunció la ocurrencia de lluvias «de ligera a moderada intensidad», desde el miércoles y hasta el próximo viernes en la Amazonía del país.

De acuerdo con la información oficial, el departamento selvático de San Martín presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 16; seguido de Ayacucho, con 7; Pasco, con 4; Junín y Amazonas con 3, en cada caso; Huancavelica y Puno, con 2, respectivamente; y Huánuco y Loreto, con 1 distrito en cada lugar,

Además, otras 127 jurisdicciones de esas regiones, a excepción de Cusco y Ucayali, se encuentran en riesgo alto de ser afectadas por las lluvias.

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades locales a revisar las rutas de evacuación y la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

También recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas y establecer un sistema de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

El organismo aseguró que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), supervisa la situación en los departamentos alertados y coordina con las autoridades locales los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

Diferentes regiones de Perú están siendo afectadas desde diciembre pasado por la caída de fuertes lluvias que producen inundaciones y aludes, que han sido vinculadas por los especialistas a la posible presencia del fenómeno climático de El Niño Costero.

Tan solo en febrero pasado hubo 901 emergencias por lluvias intensas, 95 deslizamientos, 80 vientos fuertes, 56 inundaciones, 46 erosiones y 39 incidentes por bajas temperaturas, que dejaron 22 fallecidos, 660 heridos y más de 6.800 damnificados, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las últimas cifras oficiales del Indeci, ofrecida a mediados de este mes, indicaron que las lluvias habían dejado, en total, 64 fallecidos, 8 desaparecidos, casi 22.500 damnificados y más de 170.000 afectados en lo que va del año. EFE

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