Al menos 17 cadáveres de migrantes son recuperados en la costa oeste de Libia

2 minutos

Argel, 18 abr (EFE).- El centro de Medicina de Emergencia y Apoyo (EMSC por sus siglas en inglés) informó este sábado del hallazgo y recuperación de al menos 17 cadáveres de migrantes en Zuara, una ciudad costera al oeste de Libia, durante operaciones de búsqueda llevadas a cabo en la zona.

Según detalló la institución, uno de los cuerpos pertenece a un ciudadano bangladesí que fue trasladado a la capital libia, Trípoli, tras ser identificado por su familia, mientras que 14 cuerpos no identificados fueron enterrados conforme a «los protocolos establecidos», que no precisó.

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó el pasado lunes de que, entre el 5 y el 11 de abril, nueve cuerpos fueron recuperados en las costas de Libia, mientras que 708 migrantes fueron interceptados en el Mediterráneo y devueltos al país magrebí, considerado por varias organizaciones como «no seguro» para este colectivo.

La OIM añadió que, desde principios de año hasta el 11 de abril, al menos 772 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta migratoria del Mediterráneo central, donde Libia se consolida como el principal punto de partida hacia costas europeas, mientras que 4.226 migrantes fueron interceptados y devueltos al país norteafricano.

Según el informe de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de las 7.104 personas que llegaron a las costas italianas desde el principio de año hasta el 12 de abril, 6.206 habían partido de Libia.EFE

na/sb/mgr