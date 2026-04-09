Al menos 17 soldados y 30 yihadistas muertos en un ataque a una base militar en Nigeria

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Lagos, 9 abr (EFE).- Al menos 17 soldados -incluyendo un general- fueron asesinados la pasada noche en un ataque yihadista contra una base militar en el noreste de Nigeria, en el estado de Borno, un asalto en el que fueron abatidos también 30 terroristas, confirmó a EFE una fuente castrense.

Según la fuente, un teniente miembro de la Operación Hadin Kai (desplegada en el noreste del país para combatir el yihadismo) que quiso mantener el anonimato, los hechos ocurrieron en la localidad de Benisheikh, cerca de la capital de Borno, Maiduguri.

«Los terroristas, en gran número, lanzaron un ataque nocturno contra la base de Benisheikh. Las tropas respondieron y se enfrentaron a ellos en un intenso tiroteo que duró varias horas», detalló.

«Lamentablemente, perdimos a unos 17 hombres, incluido el comandante de la brigada. Varios soldados también resultaron heridos en el ataque», añadió el militar.

Durante el asalto, los terroristas incendiaron partes de la base, vehículos blindados y equipamiento.

«Pero los terroristas también sufrieron bajas. Las tropas neutralizaron a al menos 30 atacantes, mientras que otros huyeron con heridas de bala», señaló.

En un comunicado, el Ejército nigeriano confirmó el ataque, precisó que se produjo hacia las 00.30 hora local de este jueves (las 23.30 GMT del miércoles) y señaló que los terroristas fueron «forzados a retirarse».

Las Fuerzas Armadas admitieron que «el enfrentamiento se saldó con la pérdida de varios soldados valientes y heroicos que pagaron con su vida mientras cumplían su deber», pero no especificaron el número de fallecidos.

«Se están llevando a cabo operaciones adicionales de desalojo y explotación en la zona para localizar y neutralizar a los insurgentes que huyen, así como para impedir que tengan oportunidad de reagruparse», aseveró el Ejército.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Asimismo, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de bandidos, término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de «terroristas». EFE

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