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Al menos 18 heridos en dos explosiones en el centro de Damasco durante la visita de Macron

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Damasco, 7 jul (EFE).- Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de Policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita oficial a la capital siria del presidente francés, Emmanuel Macron.

El Ministerio del Interior sirio informó, en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial SANA, de que los dos artefactos explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno. EFE

gba-rsm/fa/jgb

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