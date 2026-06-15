Al menos 18 manifestantes fueron ejecutados en Irán desde enero, según la ONU

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Al menos 40 personas, entre ellas 18 manifestantes, fueron ejecutadas en Irán desde enero por «razones de seguridad nacional», afirmó el lunes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Las autoridades intensificaron su represión brutal, procediendo a miles de detenciones e imponiendo restricciones aún más severas al espacio cívico», afirmó el Alto Comisionado, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Las autoridades iraníes «ejecutaron al menos a 40 personas por razones de seguridad nacional desde el inicio del año, de las cuales 18 eran manifestantes», añadió Türk.

El país se vio sacudido entre fines de diciembre y enero por manifestaciones masivas antirrégimen en numerosas ciudades del país. La represión dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos.

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