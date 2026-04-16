Al menos 18 muertos al incendiarse y explotar un minibús en el sur de Zimbabue

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Harare, 16 abr (EFE).- Al menos 18 personas murieron este jueves en el sur de Zimbabue cuando el minibús de pasajeros en el que viajaban se incendió y explotó en la carretera que une las localidades de Bulawayo y Beitbridge, cerca de la frontera con Sudáfrica, informaron fuentes policiales a EFE.

El portavoz de la policía de Zimbabue, Paul Nyathi, confirmó a EFE que el siniestro ocurrió «entre las 13.00 y las 14.00 horas de hoy (1.00-12.00 GMT)» en un tramo entre la zona de Chipangali y el peaje de Gwanda.

«Se han confirmado 18 fallecidos en el accidente del minibús que explotó. Proporcionaremos más detalles próximamente», añadió Nyathi, quien precisó que las autoridades aún trabajan en la identificación de las víctimas y en esclarecer las causas que provocaron el incendio del vehículo.

La carretera Bulawayo-Beitbridge es una de las arterias de transporte más transitadas del país, ya que conecta a Zimbabue con Sudáfrica a través del puesto fronterizo de Beitbridge, el de mayor movimiento en la región.

Esta ruta es conocida por su peligrosidad y posee un largo historial de accidentes mortales, atribuidos habitualmente al exceso de velocidad, el precario mantenimiento de los vehículos de transporte público y errores humanos.

Según datos oficiales publicados por la policía la semana pasada, 30 personas habían perdido la vida en las carreteras del país en lo que va de año, un aumento respecto a las 24 muertes registradas en el mismo período de 2025.

Pese a que el número total de accidentes ha disminuido ligeramente este año (de 384 a 337), la letalidad ha aumentado. Entre los incidentes más graves reportados recientemente destaca una colisión frontal en la ruta Harare-Masvingo, en la que fallecieron seis miembros de una misma familia. EFE

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