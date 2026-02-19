Al menos 26 manifestantes iraníes han sido condenados a muerte tras protestas, según ONG

Berlín, 19 feb (EFE).- Al menos 26 manifestantes iraníes han sido condenados a muerte y cientos más, incluidos menores de edad, se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital tras las protestas en la República Islámica, en las que además murieron miles de personas por la represión estatal, según informó este jueves la organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO).

Según la ONG, el número de las condenas a muerte puede ser mayor, ya que los medios estatales iraníes transmitieron los juicios de otros cuatro manifestantes que afrontan cargos castigados con la pena de muerte en Teherán, dos de los cuales son menores de 18 años.

IHRNGO afirma que decenas de otros manifestantes se encuentran en riesgo de enfrentar cargos con pena capital y denuncia que los acusados y sus familias «están siendo sometidos a presiones y amenazas para impedir que hagan públicos sus casos».

Los medios estatales también continúan transmitiendo «confesiones obtenidas bajo tortura y coerción», añadió.

De acuerdo con la misma fuente, el jefe del poder judicial reiteró el pasado lunes las órdenes de «procesar y castigar a los principales responsables de los disturbios y actos terroristas» y de «actuar con decisión y sin ninguna indulgencia».

En una conferencia de prensa celebrada al día siguiente, el portavoz del poder judicial anunció que se habían emitido 8.843 acusaciones formales relacionadas con las protestas a nivel nacional, según IGRNGO, que instó a la comunidad internacional, a la sociedad civil y al público a aumentar el costo político de estas sentencias «mediante presión política y campañas sostenidas y coordinadas».

«El peligro de ejecuciones masivas de manifestantes detenidos es real e inminente. Estas sentencias de pena capital se basan en confesiones obtenidas bajo tortura y dictadas en procesos que no guardan ninguna semejanza con juicios justos», señaló en un comunicado el director de la ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán se echaron a la calle por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman que hubo unos 53.000 arrestos. EFE

