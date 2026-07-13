Al menos 28 muertos al incendiarse un bar en Bangkok

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Un incendio en un bar causó al menos 28 muertos y decenas de heridos el domingo por la noche en las afueras de Bangkok, en la peor catástrofe de este tipo en Tailandia en décadas.

«El fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo. Probablemente, fue el humo la causa principal de las muertes», explicó a los periodistas el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt.

En un video autenticado por la AFP se ve a personas huir a gritos del establecimiento, algunos con la ropa en llamas.

Hay 28 muertos y más de 70 heridos, muchos de ellos hospitalizados y algunos en cuidados intensivos, según las autoridades.

Las autoridades afirmaron el lunes haber identificado a 10 de las víctimas, de las cuales nueve son de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.

El jefe de la policía nacional, Kitrat Panphet, afirmó que sus investigadores esperaban poder hablar con el propietario del bar y restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, que se encuentra actualmente en cuidados intensivos.

«La mayoría de las personas fallecidas fueron halladas en los baños. Cuando se declaró el incendio, cundió el pánico. No había luz», declaró a los periodistas.

La policía está investigando si las salidas eran accesibles, señaló el funcionario, y añadió que una de ellas estaba obstruida por una estantería, lo que impedía que pasara más de una persona a la vez.

También están examinando el cableado eléctrico del edificio, de 50 años de antigüedad, y si alguna decoración pudo haber avivado el fuego, agregó.

El lunes por la mañana, un periodista de la AFP vio varias bolsas mortuorias frente al lugar.

«Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro, era un caos», contó a la AFP Kan Kutirat, un turista laosiano que se encontraba en el bar el domingo sobre las 22H00 cuando notó que había humo.

«Estoy deprimido. He visto muchos muertos y no sé qué les pasó a las personas a las que ayudé», contó asimismo Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años que dijo haber rescatado a cinco personas.

– «Todo el mundo corría» –

Unos músicos que estaban en el bar vieron «humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario, tras un corte de corriente y una explosión», según el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien acudió al lugar del siniestro.

Las primeras constataciones sugieren que había «ángulos muertos» sin salida de emergencia visible, afirmó más tarde a los periodistas en el ayuntamiento de Bangkok.

«No habrá ninguna indulgencia si se han infringido las leyes», advirtió a la espera del informe de la investigación.

Athipat «Ice» Wijarn, cuyo grupo actuaba cuando se declaró el incendio, afirmó que «todo el mundo corría, se empujaban unos a otros».

El teclista, Kwang, y la cantante del grupo, Breeze, perdieron la vida.

Triyarith Temahivong, un alto cargo del Ministerio de Justicia, prometió 300.000 bahts (unos 9.000 dólares) a las familias de las víctimas fallecidas, y hasta 80.000 bahts (alrededor de 2.400 dólares) para cubrir los gastos médicos de cada herido.

Según la policía tailandesa el incendio estaba «bajo control» en torno a las 2H00 del lunes (19H00 GMT del domingo).

En el bar, que apestaba a plástico quemado horas después de la catástrofe, un periodista de la AFP vio filas de taburetes y botellas de cerveza cubiertas de polvo blanco. La mayoría de las ventanas estaban destrozadas.

Suriyachai Rawiwan, jefe del servicio de prevención de catástrofes de Bangkok, aseguró que las autoridades llegaron al lugar cinco minutos después de ser alertadas.

Pero «el fuego ya se había extendido por toda la zona», lo que dificultó el acceso.

«Cuando entramos para la búsqueda, descubrimos mesas y sillas que bloqueaban el camino por todas partes, y el calor era intenso», declaró Suriyachai Rawiwan a la AFP.

La regulación tailandesa sobre la seguridad en los bares y discotecas preocupa desde hace tiempo.

En 2022, 25 personas murieron en el incendio de una discoteca en la provincia de Chonburi (este).

En 2009, otro club se incendió en Bangkok durante el Año Nuevo, con un saldo de 67 muertos y más de 200 heridos.

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