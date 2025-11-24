Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2024 en Latinoamérica, según Cepal

3 minutos

(Actualiza en primer párrafo el número de países afectados)

Santiago de Chile, 24 nov (EFE).- Al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género el año pasado en 26 países o territorios de Latinoamérica, informó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La cifra representa 11 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19.254 feminicidios en los últimos cinco años en la región, indicó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

En el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Cepal, el organismo explica que «no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial».

No obstante, añadió, «el seguimiento en el tiempo de los datos nacionales muestra con claridad que la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países».

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas, de acuerdo al informe que se publica en la víspera del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, que cada año se conmemora el 25 de noviembre.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre femicidio en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a 1 víctima por cada 100.000 mujeres, siendo Honduras el país que registró la tasa más elevada (4,3) y Chile la más baja (0,4).

«La prevención y eliminación del feminicidio no es un asunto circunscrito a la seguridad pública, sino un objetivo urgente para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado», señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

Según el informe, la mayor incidencia de feminicidios se concentra en el grupo de mujeres de 30 a 44 años (29,2 %), seguido por el de las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años (28 %).

El año pasado también se contabilizaron 587 víctimas indirectas de feminicidio, principalmente hijos, hijas y otras personas dependientes, en los 10 países que proveen esta información, según Cepal.

En la actualidad, todos los países de la región cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, principalmente en la esfera familiar, mientras que 14 países han avanzado con leyes integrales, de acuerdo al organismo.

Además, un total de 20 países han incorporado el delito de feminicidio, femicidio u homicidio de mujeres por razón de género en sus ordenamientos jurídicos. EFE

