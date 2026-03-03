Al menos 397 muertos y 1.102 heridos en los 15 meses de alto el fuego en el Líbano

Beirut, 3 mar (EFE).- Al menos 397 personas murieron y otras 1.102 resultaron heridas en el Líbano durante los 15 meses que se prolongó el último alto el fuego con Israel, hasta el inicio de una nueva ofensiva aérea de envergadura la madrugada del pasado lunes.

Desde la entrada en vigor del cese de hostilidades a finales de noviembre de 2024 hasta este 1 de marzo, los ataques israelíes dejaron 1.499 víctimas en el país, 397 de ellas mortales, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Pese al alto el fuego, Israel continuó atacando el Líbano prácticamente a diario, a menudo con bombardeos selectivos de dron contra vehículos en los que viajaban supuestos miembros del grupo chií libanés Hizbulá o con oleadas más amplias contra su infraestructura y almacenes de armas.

Finalmente, este lunes volvió a lanzar una intensa campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que deja ya decenas de muertos y una oleada de desplazamientos forzosos desde las regiones más afectadas.

La nueva ofensiva área, acompañada de la ocupación de nuevas posiciones en el sur del Líbano, se produjo después de que Hizbulá lanzara un ataque contra el norte de Israel para vengar al asesinado líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y en respuesta a la continuación de los ataques durante el alto el fuego. EFE

