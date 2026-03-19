Al menos 484 muertos por cólera en África desde enero de 2026

2 minutos

Nairobi, 19 mar (EFE).- Al menos 484 personas han muerto por cólera en lo que va de año en África, donde se han declarado cerca de 18.500 casos sospechosos y 5.300 confirmados, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana (UA).

“Desde el comienzo de este año, tenemos 14 países miembros que han estado reportando casos de cólera y el 59 % de los casos globales de cólera están en África», afirmó el gerente adjunto de incidencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum, en su rueda de prensa virtual semanal.

«Con una tasa de letalidad aguda del 2,03 %, considerando las 484 muertes, esto es bastante alto, ya que estamos tratando de lograr reducirlo al menos al 1 %”, añadió Boum.

Entre los países más afectados destacan la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Nigeria.

Boum destacó que la agencia de salud africana realiza un seguimiento a Sudán, tras declarar el fin de su brote de cólera el 5 de marzo pasado, para evitar resurgimientos como los ocurridos en Ruanda y Zimbabue.

“Por ahora, estamos haciendo seguimiento para ver cómo también pueden implementar la evaluación posterior, identificar las lecciones aprendidas y cómo esto puede conducir al plan de eliminación del cólera para 2030 en todo el continente”, afirmó Boum.

El año pasado, el continente africano superó el récord de contagios por cólera registrados en 2024, con unos 262.300 casos confirmados y unos 5.900 fallecimientos por la enfermedad.

Esta enfermedad diarreica aguda es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo. EFE

aam/pa/lss