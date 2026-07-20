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Al menos 5 muertos en ataque ucraniano a un autobús en la región rusa de Bélgorod

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Moscú, 20 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque ucraniano con dron a un autobús de pasajeros en la región fronteriza de Bélgorod, informaron hoy las autoridades rusas.

«Según datos preliminares, cinco civiles, entre ellos un menor, murieron en el ataque», escribió en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev.

Agregó que se trata de cuatro mujeres y un niño.

En cuanto a los heridos, Shuváev informó que tres de ellos se encuentran en estado grave.

Previamente, las autoridades informaron de dos muertos en la región de Bélgorod a consecuencia de los ataques nocturnos de Kiev. EFE

mos/fpa

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