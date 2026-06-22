Al menos 54 heridos y 18 desaparecidos en un incendio en una fabrica de QatarEnergy

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El Cairo, 22 jun (EFE).- Al menos 54 personas resultaron heridas de diversa consideración y otras 18 siguen desaparecidas por un incendio producido en una fábrica de la Zona Industrial de Ras Laffan, que fue atacada con drones y misiles iraníes durante la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El ministerio de Interior catarí informó este lunes en un comunicado que «el número total de heridos en el incidente ocurrido en una fábrica de la Zona Industrial de Ras Laffan asciende a 54», y apuntó que equipos de rescate «siguen trabajando en la búsqueda de 18 personas desaparecidas».

Ras Laffan está ubicada a unos 80 km el norte de la capital catarí, Doha, donde se encuentra la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL) del mundo. EFE

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