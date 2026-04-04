Al menos 61 muertos y 119 heridos por lluvias en Afganistán y ocho muertos por terremoto

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Kabul, 4 abr (EFE).- Al menos 61 personas han muerto y otras 116 han resultado heridas por las lluvias torrenciales que han azotado Afganistán durante la última semana, una emergencia que coincide con un terremoto registrado el viernes en el noreste del país que ha dejado, hasta el momento, ocho fallecidos de una misma familia y un menor herido.

El principal portavoz del gobierno talibán,Zabihullah Mujahid, detalló en un comunicado publicado en X que 61 personas murieron y 116 resultaron heridas, mientras que otras cuatro siguen desaparecidas, al tiempo que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Más allá del coste humano, los desastres han causado daños generalizados en viviendas, agricultura y medios de subsistencia. Según las cifras oficiales, 2.448 casas han quedado total o parcialmente destruidas, dejando a miles de familias sin refugio.

El sector agrícola, de por sí frágil, también ha sufrido un duro revés con 5.368 hectáreas de tierras de cultivo dañadas, lo que aumenta la preocupación por la estabilidad económica de las comunidades rurales.

Además, se han perdido 1.045 cabezas de ganado, lo que agrava aún más las dificultades a las que se enfrentan los agricultores.

La intensidad de las precipitaciones ha obligado a las comunidades a luchar contra las recurrentes inundaciones repentinas. Con miles de afectados y numerosos desplazados, el país se enfrenta a una crisis humanitaria que ha dejado a familias enteras sin hogar y sin medios de subsistencia.

A la vez que el país ha sufrido lluvias torrenciales durante la última semana, un terremoto de magnitud 5,8 sacudió el viernes el noreste de Afganistán. El sismo, que se dejó sentir en Kabul y en varias provincias del norte y este del país, ha agravado aún más la frágil situación de la región.

Estas catástrofes ponen de relieve la creciente vulnerabilidad de Afganistán ante los desastres naturales, subrayado una vez más la necesidad urgente de asistencia humanitaria y de medidas de resiliencia a largo plazo. EFE

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