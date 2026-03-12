Al menos 673 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde enero, según ONG

Caracas, 12 mar (EFE).- Al menos 673 presos políticos han salido de las cárceles de Venezuela desde el 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones por parte del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que luego impulsó un proceso de amnistía, dijo este jueves la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

«673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía», dijo en rueda de prensa el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, quien luego precisó que de ese total 166 han salido por amnistía.

Romero señaló que la ONG sigue verificando y que la cifra «puede aumentar», pues continúan recibiendo a cientos de personas en sus oficinas que buscan ayuda para solicitar orientación en el proceso de amnistía.

«Se mantienen todavía 508 presos políticos y un grupo importante de detenciones arbitrarias que estamos analizando y que no hemos podido todavía incluso verificar o registrar», añadió Romero al señalar que muchos de los casos que están evaluando actualmente son antiguos y que las personas no habían informado por «temor a represalias o miedo».

Después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos durante un ataque militar en Venezuela, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el mando como mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez ordenó cinco días después, a través de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, un proceso de excarcelación de un «número importante» de personas y anunció un «nuevo momento político».

A finales de ese mes propuso una ley de amnistía para presos políticos entre 1999 y 2026 (períodos en los que ha gobernado el chavismo), que fue aprobada finalmente el 19 de febrero pero para 13 hechos concretos de 13 años distintos y en medio de discursos de «reconciliación» y «perdón».

Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas por la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena.

El Gobierno niega que haya presos políticos y asegura que, en realidad, son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG dedicadas a los derechos humanos y partidos opositores.

Romero dijo hoy que Venezuela sigue en una «profunda crisis institucional» y que todavía no se puede hablar de una «transición democrática ni una reconciliación plena». EFE

