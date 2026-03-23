Al menos 9 personas muertas y 15 heridas en un accidente de bus turístico en Andes de Perú

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Lima, 22 mar (EFE).- Al menos nueve personas murieron y quince resultaron heridas después de que un vehículo turístico que iba de camino al Nevado Rajuntay, en la sierra central del departamento de Junín, se despeñara por una pendiente de unos 40 metros, informaron este domingo fuentes oficiales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que de acuerdo con el reporte del Equipo de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Salud de Huarochirí, siete personas murieron en el lugar del accidente, una en el Hospital San Juan de Matucana y otra en el Hospital José Agurto Tello de Chosica.

Además, el accidente ha dejado a quince personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales cercanos, menos tres que tuvieron que ser llevados al Hospital de Lima Este-Vitarte.

El ministerio añadió que de manera inmediata, se activó la respuesta del sector Salud, disponiéndose el desplazamiento de cuatro ambulancias para la atención y evacuación oportuna de las personas afectadas.

El autobús turístico llevaba a los turistas a hacer una excursión al Nevado Rajuntay (5.475 metros sobre el nivel del mar) y supuestamente, el conductor se despistó y se precipitó por la pendiente a la altura del distrito Marcapomacocha, en la provincia de Yauli.

Medios locales destacaron que la vía por la que circulaba no está asfaltada y se encuentra en una zona geográfica accidentada, a unas cuatro horas de la Carretera Central.

También informaron que la Policía Nacional coordinó el despliegue de brigadas de rescate para atender la emergencia, donde turistas que iban en otros vehículos intentaron auxiliar a los heridos. EFE

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