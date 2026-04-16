Al menos catorce muertos y 29 heridos en accidente de autobús en zona andina de Ecuador

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(Actualización con cifras de fallecidos)

Guayaquil (Ecuador), 15 abr (EFE).- Al menos catorce personas fallecieron y otras 29 resultaron heridas este miércoles en Ecuador después de que el bus en el que se movilizaban por una vía de la provincia andina de Azuay se precipitó a un abismo y posteriormente se incendió, según el último reporte del servicio de emergencias ECU 911.

Por el momento, personal de diferentes cuerpos de emergencias se encuentra en la zona en busca de más posibles víctimas del siniestro.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca – Molleturo, sector Puente El Chorro, donde el autobús perdió pista y se precipitó.

El ECU 911 señaló que las personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y que luego fueron trasladadas a distintos centros de salud.

El capitán Sixto Heras, jefe de los bomberos de Cuenca, no descartó que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, ya que aún deben mover el vehículo del lugar en donde cayó y verificar si hay más víctimas.

«El bus se envolvió en fuego y hay víctimas que estaban fuera del vehículo, en el río, y las otras que estaban en el interior», añadió Heras.

La emergencia está siendo atendida por personal del Bomberos, del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Cruz Roja Ecuatoriana y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Heras agregó que también tuvieron que pedir ayuda a vehículos particulares para poder sacar a los heridos y enviarlos a los hospitales.

Entre enero y septiembre del año pasado se registraron 15.076 siniestros de tránsito en Ecuador, 5.378 de ellos solo en el tercer trimestre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). Del total, 827 siniestros involucraron a 870 autobuses de pasajeros, en los que hubo 1.047 personas lesionadas y 178 fallecidas.

A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

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