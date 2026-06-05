Al menos cinco muertos y evacuación de personas atrapadas por ataques israelíes en Líbano

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Beirut, 5 jun (EFE).- Al menos cinco personas murieron este viernes a causa de los ataques israelíes que continúan golpeando el sur del Líbano, donde la Defensa Civil también ayudó a evacuar a varias decenas de personas, en medio de la falta de avances en los esfuerzos de desescalada promovidos por Estados Unidos.

Por un lado, un joven identificado como Mohamed Naim Daher murió después de que su vehículo fuera alcanzado por un avión no tripulado en la localidad de Kfar Roumane, mientras que una persona más perdió la vida en otro bombardeo de dron contra una motocicleta cerca de Deir al Zahrani, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Otro ataque acabó con la vida de un hombre y su sobrino dentro de su casa en Adchit, donde también falleció este viernes un tercer ciudadano, según el medio estatal.

Además, muchas otras localidades meridionales volvieron a ser objetivo de bombardeos israelíes, entre ellas Al Majadel, Kawthariyat, Mayfadoun, Kafra, Toul, Al Babliya o Saksakiya, esta última donde fue alcanzado un complejo comercial que ya había sido atacado con anterioridad.

Ante la continuación de la violencia y coincidiendo con nuevas órdenes de desplazamiento israelíes para nueve localidades del sur del Líbano, la Defensa Civil evacuó a más de 40 personas que permanecían atrapadas en áreas afectadas.

Se trató de una «operación de evacuación en las localidades de Jebchit, Abba y Al Qusaiba, trasladando a 41 personas hasta la zona de Sidón, entre ellas 21 ciudadanos libaneses y 20 trabajadores bangladesíes, bajo escolta del Ejército libanés», informó la organización en un comunicado.

Tras una nueva ronda de negociaciones en Washington, el Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado a que el grupo chií libanés Hizbulá cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del Líbano, donde se propuso la creación de «zonas piloto» controladas por el Ejército libanés.

Sin embargo, el jefe de Hizbulá, Naim Qassem, rechazó el jueves la propuesta, volviendo a dejar en el limbo el futuro de los esfuerzos de desescalada. EFE

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