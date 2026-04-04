Al menos cuatro muertos y varias decenas de heridos por últimos ataques rusos

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Berlín, 4 abr (EFE). – Al menos cuatro personas murieron y varias decenas resultaron heridas por una serie de ataque rusos con drones y misiles en varias regiones ucranianas en las últimas 24 horas.

En la región de Sumi tres personas murieron y otras 22 resultaron heridas en las últimas 24 horas como consecuencia de la agresión rusa, informó la Policía Nacional a través de Telegram.

“La policía de la región de Sumi está documentando las consecuencias del bombardeo enemigo: tres personas han muerto y 22 han resultado heridas, entre ellas niños”, reza el comunicado.

Según el informe, durante el último día, las fuerzas rusas continuaron bombardeando infraestructura civil y a la población civil. Decenas de comunidades en toda la región fueron atacadas.

En la región de Jersón los ataques dejaron como saldo al menos un muerto y 25 civiles heridos, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar de la Región, Oleksandr Prokudin.

Según la misma fuente, durante el último día, la ciudad de Jersón y 39 asentamientos de la región fueron objeto de ataques con drones, bombardeos aéreos y fuego de artillería.

Los ataques se dirigieron contra infraestructuras críticas y sociales de la región, así como contra zonas residenciales y siete edificios de varias plantas y diez viviendas particulares sufrieron daños.

Un edificio administrativo, una iglesia, un gasoducto, un autobús y vehículos privados también se vieron afectados.EFE

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