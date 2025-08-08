The Swiss voice in the world since 1935

Al menos dos muertos en Grecia por vientos huracanados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en Grecia debido a vientos huracanados que bloquean parte del tráfico marino y atizan nuevos incendios.

En una playa de la isla griega de Milos, situada en el archipiélago de las Cicladas, las autoridades griegas recuperaron los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas que murieron ahogados, dijo a EFE una portavoz de la Guardia Costera.

La mujer, de 50 años, perdió su equilibrio por los fuertes vientos en la zona y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar en un intento de rescatarla pese al fuerte oleaje, informó el portal Newsit. EFE

ds/wr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR