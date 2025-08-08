Al menos dos muertos en Grecia por vientos huracanados
Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron este viernes en Grecia debido a vientos huracanados que bloquean parte del tráfico marino y atizan nuevos incendios.
En una playa de la isla griega de Milos, situada en el archipiélago de las Cicladas, las autoridades griegas recuperaron los cuerpos sin vida de dos turistas vietnamitas que murieron ahogados, dijo a EFE una portavoz de la Guardia Costera.
La mujer, de 50 años, perdió su equilibrio por los fuertes vientos en la zona y cayó al mar mientras trataba de tomar una foto de la costa, mientras que su marido, de la misma edad, murió tras tirarse al mar en un intento de rescatarla pese al fuerte oleaje, informó el portal Newsit. EFE
