Al menos ocho muertos en bombardeos rusos en el sur y en el este de Ucrania

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Al menos ocho personas murieron este martes en bombardeos rusos en Ucrania, anunciaron este martes las autoridades locales.

En la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), el ejército ruso atacó con drones a civiles que «circulaban a lo largo de una carretera» y mataron a tres personas, entre ellas una mujer de 87 años y su hijo, de 51, indicó el jefe de la administración regional, Oleksander Ganja, en Telegram.

En Sloviansk, uno de los bastiones de Ucrania en la región oriental de Donetsk, que Moscú aspira a conquistar totalmente, dos mujeres y un hombre murieron en bombardeos rusos contra zonas residenciales e industriales, indicó el alcalde, Vadim Liakh.

Según esta fuente, al menos otros seis civiles resultaron heridos en esos ataques, que también causaron daños en más de 70 viviendas.

En la región de Jersón, al sur del país, un hombre fue abatido por un dron ruso en el pueblo de Virivka, y otro murió en las mismas circunstancias en la ciudad de Jersón, donde también se reportaron cuatro heridos, indicó la Fiscalía regional.

Según esa fuente, otras doce personas resultaron heridas en varios ataques perpetrados en la región este martes.

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