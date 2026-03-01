Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Jamenei

Islamabad, 1 mar (EFE).– Al menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas este domingo en la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, tras estallar violentos enfrentamientos entre la policía y manifestantes que intentaba protestar frente al consulado de Estados Unidos por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

«Ocho personas han muerto y varias más están heridas en enfrentamientos con la Policía. Los choques estallaron frente al consulado de EE. UU. cuando cientos de personas de la comunidad chií comenzaron a enfrentarse con los agentes», confirmó a EFE Azeem Khan, portavoz del servicio de ambulancias y rescate Fundación Edhi.

Khan detalló además que «los cadáveres ya han sido trasladados al Hospital Civil de Karachi».

La tragedia se desencadenó cuando la enardecida multitud intentó romper el perímetro de seguridad para asaltar el recinto diplomático en protesta por la operación conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán.

Según fuentes policiales, las fuerzas de seguridad y los cuerpos paramilitares tuvieron que emplear gases lacrimógenos y cargas con porras en un intento por dispersar a los manifestantes, que portaban retratos del clérigo iraní de 86 años y coreaban consignas contra Washington y Tel Aviv.

Este estallido de violencia civil abre un nuevo frente de desestabilización para el Gobierno de Islamabad.

Pakistán, que alberga a una de las comunidades chiíes más grandes del mundo (cerca del 20 % de su población), observa con preocupación cómo la onda expansiva del conflicto en Oriente Medio detona en sus propias calles.

El cerco al consulado estadounidense llega cuando las autoridades paquistaníes se encuentran en estado de alerta máxima y con los recursos al límite debido a la «guerra abierta» fronteriza que el país libra simultáneamente contra el Gobierno de los talibanes en el vecino Afganistán. EFE

