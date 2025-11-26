Al menos ocho muertos por las inundaciones y aludes en la isla indonesia de Sumatra

Al menos ocho muertos y más de cincuenta heridos dejan las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias de los últimos días en la isla indonesia de Sumatra, informó este miércoles la agencia de gestión de desastres BNPB.

El clima extremo ha afectado el norte de esa isla, famosa por su megadiversidad, anegando partes del distrito de Tapanuli Selatan desde el lunes, según la dependencia.

«En Tapanuli Selatan, el desastre de las inundaciones y los deslizamientos de tierra ha causado la muerte de ocho personas, 58 heridos y 2.851 residentes han sido evacuados», dijo el portavoz de la BNPB, Abdul Muhari, en un comunicado.

La oficina local de gestión de desastres desplegó maquinaria pesada para retirar los escombros que bloquean el acceso por carretera al distrito.

Las ondas tropicales, formaciones meteorológicas que pueden convertirse en ciclones, son las responsables de las condiciones extremas, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica.

Además, la temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele traer consigo fuertes lluvias que provocan deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y enfermedades transmitidas por el agua.

El cambio climático ha influido en los patrones de las tormentas, incluida la duración y la intensidad de la temporada, lo que ha provocado lluvias más intensas, inundaciones repentinas y ráfagas de viento más fuertes.

Al menos 38 personas murieron este mes en aludes provocados por las fuertes precipitaciones en Java Central y alrededor de 13 siguen desaparecidas.

