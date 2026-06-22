Al menos seis muertos en ataques rusos en Ucrania

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Varios bombardeos rusos en el sur y noreste de Ucrania dejaron al menos seis muertos, entre ellos tres miembros de una misma familia, anunciaron este lunes las autoridades.

En la localidad de Znob-Novgorodskoye, en la región de Sumy (noreste), un dron ruso impactó las 04h50 en la casa de una «familia numerosa» indicó la fiscalía ucraniana, y murieron «un niño de 13 años, su padre de 36 y su abuela de 73».

La madre del niño, de 31 años, su hermano de 10 y su hermana de 13 resultaron heridos en el ataque.

En la ciudad de Zaporiyia, una mujer murió tras quedar atrapada en una casa incendiada por un ataque de un dron ruso, anunció en Telegram el jefe de la administración militar de la región, Iván Fédorov.

En Odesa (sur), un ataque con un «misil balístico Iskander» el domingo contra una instalación agrícola dejó un muerto, indicó el jefe militar de la región, Oleg Kiper.

Además, el impacto de un dron ruso provocó el incendio de un carguero en el mar Negro y dejó al menos un muerto, anunció el viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba.

«Un ataque con dron provocó el incendio de un barco con bandera de Panamá. Un miembro de la tripulación murió: se trataba de un cocinero de 58 años, de nacionalidad egipcia», escribió Kuleba en Telegram. Ocho marineros fueron rescatados.

Rusia bombardea Ucrania a diario desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Recientemente, Kiev ha intensificado sus propios ataques contra el territorio ruso.

bur/fv/mas/pc/pb