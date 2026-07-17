Al menos siete muertos por nuevos ataques en Ucrania y Rusia

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Al menos siete personas murieron este viernes y una quincena resultaron heridas en una serie de ataques en Ucrania, Rusia y en territorios ocupados, según informaron las autoridades respectivas.

En Ucrania, la ciudad portuaria de Odesa fue alcanzada por un misil ruso, que causó dos muertos y ocho heridos, entre ellos dos niños, según informó en Telegram el teniente de alcalde, Oleksandr Filatov.

Varios edificios residenciales, vehículos y otras infraestructuras civiles se vieron afectadas.

«Entre las víctimas figura una mujer que paseaba por un parque con niños en el momento del ataque. Los niños sobrevivieron y reciben la ayuda necesaria», precisaron los servicios de emergencias en Telegram.

La región de Odesa ha estado en el blanco de Rusia en los últimos días.

En la vecina región de Mikolaiv, una infraestructura portuaria fue alcanzada por un ataque con drones, que causó dos muertos y dañó tres barcos, según la fiscalía regional.

Una persona murió en la región meridional de Jersón en un ataque con drones que también dejó cinco heridos, según el gobernador regional, Iaroslav Chanko.

En Rusia, un dron ucraniano mató a un hombre en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según informaron en Telegram los servicios de rescate.

Otra persona murió en un ataque ucraniano en Gorlovka, en el este de Ucrania ocupado por Rusia, según el alcalde, Ivan Prikhodko.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los ataques en ambos lados del frente se han intensificado en los últimos meses, causando cada vez más víctimas civiles.

Los esfuerzos diplomáticos están estancados desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

bur-lpa-pop/pc/jvb