Al menos tres italo-venezolanos muertos y 35 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

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Roma, 26 jun (EFE).- Tres personas con nacionalidad italiana y venezolana han muerto y 35 resultan desaparecidas tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles Venezuela, según ha informado este viernes el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Además, cinco italo-venezolanos resultan heridos, de acuerdo con el balance provisional proporcionado por Tajani ante los medios.

Venezuela cuenta con una de las mayores comunidades de descendientes de italianos de toda América, después de Argentina y Brasil, con alrededor de 150.000 personas con esa nacionalidad.

El país caribeño sufrió en la tarde del pasado miércoles un doble terremoto que ha causado al menos 589 víctimas mortales y 2.980 heridos, conforme al último balance provisional, así como graves daños materiales y derrumbes de edificios.

Italia, como otros países europeos, ha ofrecido su ayuda enviando este viernes un avión militar con personal sanitario, especialistas en rescate y asistencia humanitaria para apoyar las operaciones de emergencia. EFE

gsm/icn