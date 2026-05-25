Al menos tres muertos y 17 desaparecidos por lluvias extremas en el centro de China

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Pekín, 25 may (EFE).- Al menos tres personas murieron y otras 17 permanecen desaparecidas tras las lluvias extremas registradas el pasado fin de semana en el distrito de Yongchuan, en el término municipal de la localidad central china de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

Según las autoridades de Yongchuan, el balance correspondía a la tarde local del domingo, mientras las labores de búsqueda y emergencia continuaban en la zona afectada.

Tras la crecida de algunos ríos de la localidad, los mandos de control de inundaciones de Chongqing y del distrito de Yongchuan activaron sus protocolos y enviaron al lugar a más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos para participar en las tareas de rescate.

Las autoridades trasladaron de forma preventiva a 168 personas en situación de riesgo y reubicaron de urgencia a otras 82, de acuerdo con Xinhua.

La televisión estatal CCTV informó de que las autoridades centrales chinas enviaron a Chongqing 10.000 artículos de ayuda, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia.

El episodio se suma a las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en otras zonas del centro de China, que han causado víctimas y daños en provincias como Hubei y Hunan.

China afronta cada año episodios de lluvias intensas, crecidas repentinas y deslizamientos durante la temporada de precipitaciones, especialmente en zonas montañosas y rurales. EFE

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