Al menos un muerto en un gran incendio fuera de control en el sureste de Atenas

Atenas, 8 ago (EFE).- Al menos una persona ha muerto este viernes en un gran incendio forestal en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.

La televisión Skai mostró imágenes de la casa de ladrillo completamente destruida por las llamas donde fue encontrada la víctima.

Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró a primera hora de la tarde de hoy por causas aún desconocidas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente, lo que obligó a evacuar varias localidades.

Actualmente, el frente tiene 7 kilómetros de longitud y está destruyendo viviendas, por lo que las autoridades están enviando mensajes a los residentes en zonas de riesgo para que abandonen sus hogares y se dirijan a lugares seguros, destacó Kathimerini.

Otros medios informan de que los bomberos no han podido impedir que en pocas horas se quemaran varias docenas de casas.

Según Defensa civil, el nivel máximo de peligro de incendio se mantiene en gran parte de la región del mar Egeo, golpeada por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora que está alimentando varios focos de fuego.

Se prevé que los fuertes vientos huracanados pronosticados por la Oficina Meteorológica de Atenas continuarán complicando la labor de los bomberos en los próximos días.

Las autoridades han alertado de que en la situación actual, con una persistente sequía, apenas una pequeña chispa puede provocar un incendio de gran magnitud en cuestión de minutos.

Al fuerte viento se le atribuye también otras dos víctimas mortales -un matrimonio de turistas vietnamitas- que murieron ahogadas hoy en el mar de Grecia y cuyos cuerpos fueron recuperados en una playa de la isla de Milos, en el archipiélago de las Cicladas.

Según confirmó a EFE una portavoz de la Guardia Costera, se trata de una mujer de 50 años que cayó al mar mientras fotografiaba la costa. Su marido, de la misma edad, intentó rescatarla tirándose al mar y sucumbió en el fuerte oleaje, detalló el portal Newsit.

Un barco privado que se encontraba en la zona recuperó el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que un buzo recogió el cadáver de su marido, añadió la portavoz.

Miles de turistas extranjeros y atenienses quedaron hoy atrapados durante horas en el puerto de El Pireo, a las afueras de Atenas, sin poder embarcar hacia las islas del Egeo debido a una prohibición de navegación emitida por las autoridades. EFE

