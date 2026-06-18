Al menos un muerto y dos heridos al ser atacados a disparos en aeropuerto de Ecuador

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(Actualiza con información de la Policía y del ministro del Interior)

Guayaquil (Ecuador), 17 jun (EFE).- Al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas al ser atacadas a tiros este miércoles en una zona del aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y una de las más violentas del país, según confirmó la Policía.

El hecho se registró sobre las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la salida de la zona de arribos internacionales, lo que activó el protocolo de seguridad del aeropuerto, que permaneció cerrado por alrededor de dos horas, hasta que hace pocos minutos las operaciones empezaron a reanudarse.

En videos que circularon en redes sociales se puede ver cómo dos personas estaban en el piso tras el ataque, en medio de la conmoción de pasajeros y trabajadores de la terminal aérea.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la persona asesinada era Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un supuesto cabecilla de la banda criminal Los Águilas, una facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, y que era considerado «de alto riesgo» y «objetivo criminal priorizado».

También, añadió que Suástegui registra cuatro antecedentes y que estuvo preso en dos ocasiones. Fue investigado por delitos como asociación ilícita, asesinato y tenencia de armas no autorizadas.

La Policía señaló que tras la alerta se trasladaron al sitio y detuvieron a dos menores de edad como presuntos responsables del ataque, quienes ya fueron puestos a las órdenes de autoridades judiciales.

Los menores tienen entre 15 y 16 años, de acuerdo a información publicada por Reimberg, quien agregó que en el lugar se incautaron dos armas de fuego.

Guayaquil es una de las ciudades que desde este miércoles están bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en diez provincias y tres municipios por el alto nivel de criminalidad y violencia.

La medida estará vigente por 60 días en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, así como en los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

Es el último de los sucesivos estados de excepción que Noboa ha decretado desde que a inicios de 2024 declaró al país bajo un estado de «conflicto armado interno», para intensificar la lucha contra las bandas criminales, denominadas como «terroristas» y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. EFE

cbs/seo