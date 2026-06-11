Al Qaeda en el Sahel ofrece dos millones de euros por el jefe de la junta militar de Mali

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Bamako, 11 jun (EFE).- La filial de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), anunció este jueves recompensas de hasta dos millones de euros por localizar o «neutralizar» al jefe de la junta militar de Mali, Assimi Goïta, y a dos de sus colaboradores.

El grupo yihadista aseguró en un comunicado difundido en sus redes sociales que las recompensas son de 2.000.000 de euros para Goïta y de 1.000.000 de euros para el general Malik Dicko y el coronel Lassina Diallo, quienes ostentan altos cargos en los servicios secretos malienses.

El texto de JNIM, difundido en sus redes sociales y dirigido «a los oficiales, suboficiales y soldados de las fuerzas armadas malienses», califica de «cobarde» a la junta y afirma que ha perdido «toda legitimidad».

A principio de este mes, el Gobierno militar maliense inició una campaña de difusión en televisión, radio y redes sociales en la que anunció que ofrecerá recompensas de hasta 3 millones de euros por informaciones que permitan detener a líderes yihadistas y secesionistas, entre ellos el jefe del JNIM.

Entre los nombres que figuran en la lista está Iyad Ag Ghali, cabecilla del JNIM, para quien se ofrece una recompensa de 3 millones de euros, y Amadou Koufa, jefe del grupo yihadista Frente de Liberación de Macina y aliado del JNIM, con una recompensa de 2,2 millones de euros.

Está también el nombre de Bilal Ag Cherif, dirigente del Frente de Liberación del Azawad (FLA, que reivindica la independencia de amplias zonas desérticas del norte del país), con una recompensa de 760.000 euros.

El pasado 25 de abril, JNIM y FLA perpetraron una amplia ofensiva coordinada en la capital de Mali y varias localidades en la que fue asesinado el ministro de Defensa del país, Sadio Camara. EFE

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