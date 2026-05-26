Alajuelense separa a los seleccionados Bran y Vargas tras incidente violento en Costa Rica

2 minutos

San José, 26 may (EFE).- La Liga Deportiva Alajuelense separó del equipo este martes al centrocampista Alejandro Bran y al extremo Kenneth Vargas, ambos seleccionados costarricenses, tras un incidente violento ocurrido en las afueras de un bar la madrugada del lunes.

«Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización», indica un comunicado del club.

Más temprano la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que Bran quedó fuera de la convocatoria para los partidos amistosos del próximo lunes ante Colombia, en Bogotá, y del 10 de junio ante Inglaterra, en Estados Unidos, porque «en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo».

Medios locales han informado que Bran habría estado envuelto en un hecho de violencia ocurrido la madrugada del lunes en las afueras de un bar en el sector este de la capital, horas antes de que la selección tica comenzara sus entrenamientos al mando del técnico argentino Fernando Batista.

Según los medios locales, el vehículo de Bran recibió varios impactos de bala después de que, al parecer, se produjera un pleito con otro grupo de personas.

No se ha confirmado oficialmente si Kenneth Vargas estaba junto a Bran durante los hechos.

Vargas sí estuvo presente en el entrenamiento de la selección costarricense de este martes.

En marzo pasado, Bran fue sancionado por su club, tras protagonizar de madrugada un disturbio en el complejo residencial en el que vive, ante lo cual tuvo que intervenir la policía.

La selección de Costa Rica, que no clasificó al Mundial de 2026, se entrena desde el lunes para disputar los partidos amistosos ante Colombia e Inglaterra como parte de la preparación de esas dos selecciones para la Copa del Mundo.

Batista convocó a un total de 28 jugadores, lista que será reducida al final de la semana para el viaje a Colombia y Estados Unidos. EFE

dmm/fa/car