Albares asegura que la imagen de España no se ha visto empañada por el choque con Clavijo

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Bruselas, 11 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, destacó este lunes la buena imagen que ha dado España por la gestión del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y aseguró que esa labor no se ha visto empañada por el choque con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

«Todo el mundo es consciente de que el corazón y el cerebro de toda esta operación multilateral ha sido España, así que todos nos han felicitado y yo creo que los españoles podemos estar muy orgullosos no solamente de lo que hoy, una vez más, estamos representando en el mundo, sino de lo que hemos demostrado al mundo que somos capaces de hacer», dijo Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.

«He estado en contacto con varios ministros de Asuntos Exteriores; todos sus mensajes (…) van en el sentido de agradecimiento a España», dijo Albares, que se refirió en particular a los mensajes públicos de «algunos» de sus colegas como el primer ministro de Países Bajos, las ministras de Exteriores del Reino Unido y de Canadá o el secretario general de las Naciones Unidas.

En ese sentido, dijo que España ha demostrado ser «un país solidario (…) con una enorme capacidad organizativa para una operación multinacional muy compleja» en la que, reconoció, «ha colaborado el resto de los países, enviando rápidamente aviones para repatriar a sus ciudadanos».

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Tom Berendsen, dijo precisamente este lunes al llegar a la misma reunión que han estado en contacto con el Ministerio de Sanidad de España y de otros países por motivo del crucero y que lo importante es «tener una estrategia europea».

«Toda nuestra operación está basada en la preocupación por los pasajeros pero también por la salud pública, y se está desarrollando de la mejor manera posible», indicó.

El presidente de Canarias se negó hace unos días a que el crucero afectado por un brote de hantavirus atracara en el puerto de Granadilla (Tenerife) y permitió solo que fondeara y que sus pasajeros fueran desplazados en lanchas para su traslado posterior al aeropuerto. EFE

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