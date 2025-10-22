Albares y Bourita profundizan en París «excelentes» relaciones entre España y Marruecos

París, 22 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo este miércoles una reunión con su homólogo de Marruecos, Nasser Bourita, en París para profundizar en las «excelentes» relaciones bilaterales que «se encuentran en el mejor momento».

«Me he reunido con mi homólogo de Marruecos, mi buen amigo Nasser Bourita, en París. Continuamos profundizando las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países, que se encuentran en su mejor momento», dijo Albares en un mensaje en sus redes sociales, en el que adjuntó una fotografía del encuentro.

La cita, que se produjo al margen de la IV Conferencia de Política Exterior Feminista, en cuya inauguración participaron ambos, se produce un mes después de la que mantuvieron hace un mes en Nueva York, aprovechando su asistencia a la Asamblea de la ONU.

El ministro español también destacó entonces las buenas relaciones de España con Marruecos, que aseguraba que se sitúan «en su mejor momento histórico».

«Nuestros lazos de cooperación y amistad se refuerzan y avanzan en todos los sectores», aseguraba entonces.

Esa síntonia entre España y Marruecos es constante desde el cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. EFE

