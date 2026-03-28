Alberto II resalta ante el papa León XIV «el anclaje católico» de Mónaco que dura 700 años

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París, 28 mar (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco resaltó, durante la histórica visita del papa León XIV, «el anclaje católico» de Mónaco que dura más de 700 años y citó la búsqueda de la paz como uno de los combates compartidos entre el Vaticano y el Principado.

«La historia que celebramos hoy representa más de 700 años de fidelidad y de fe, que su presencia (la del papa) refuerza; no es más que una etapa en un camino aún más largo», indicó desde un balcón del palacio del Príncipe el soberano monegasco, acompañado por el pontífice y la princesa Charléne y frente a miles de personas congregadas.

Esta visita apostólica del papa, quien llegó este sábado en helicóptero al pequeño principado católico donde estará apenas 9 horas, es histórica porque se trata de la primera que un pontífice hace a Mónaco desde el siglo XVI y es además el primer desplazamiento europeo del pontificado de León XIV. EFE

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