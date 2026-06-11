Alcalde de Lima pide reforzar seguridad por eventual violencia por resultados electorales

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Lima, 11 jun (EFE).- El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió este jueves al presidente interino de Perú, José María Balcázar, y a las fuerzas de seguridad nacionales reforzar el control del orden interno de la capital para prevenir eventuales actos violentos provocados a raíz del empate técnico en la segunda vuelta presidencial.

Con el 98,24 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) adelanta por unos cientos de votos al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y voces cercanas a su partido han convocado una marcha este viernes en el centro de Lima «en defensa de la voluntad popular», en rechazo de la victoria de la hija y heredera del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

«Como alcalde de Lima a nombre de mis vecinos les exijo con el mayor respeto, tomar las medidas necesarias para controlar cualquier acto de violencia en nuestra capital», indicó Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular, al compartir un comunicado de la Municipalidad de Lima.

En dicho documento, el ayuntamiento recuerda que está en vigor el decreto supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en Lima por 60 días de calendario, una medida tomada por el Ejecutivo ante el auge del crimen organizado.

En este contexto, exhorta a Balcázar, a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio Público a reforzar el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, así como la prevención de actos delictivos, ante las anunciadas movilizaciones en el centro histórico de Lima.

«Es urgente que ante el clima de incertidumbre y amenazas de violencia en la ciudad de Lima, se adopten las medidas correspondientes que garanticen la seguridad de los vecinos de la capital», reza el comunicado.

Añade que también se deben tomar medidas en salvaguarda de monumentos, plazas, edificios históricos, bienes de interés cultural y vías metropolitanas ubicadas en el centro histórico de Lima, zona declarada intangible, donde está restringido el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas.

La Municipalidad agregó que «se encuentra en alerta máxima» para evitar actos de violencia y ha desplegado patrullajes y labores de monitoreo en puntos del centro histórico, a lo cual se suman cerca de 1.000 cámaras de seguridad y drones «que permiten el monitoreo en tiempo real y el registro de cualquier incidente que pueda afectar el orden público o el patrimonio».

Asimismo, anunció que a través de su procuraduría pública (abogacía pública), iniciará las acciones legales y denuncias penales contra los ciudadanos que resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que afecten la integridad del centro histórico o de los transeúntes. EFE

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