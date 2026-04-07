Alcaldes alemanes piden prohibir uso de robots cortacésped de noche para proteger a erizos

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Berlín, 7 abr (EFE).- La Unión de Municipios Alemanes ha pedido la prohibición del uso de robots cortacésped en horario nocturno para proteger a los erizos y a otros pequeños animales, al tiempo que ha solicitado a los fabricantes que encuentren soluciones para limitar el riesgo que suponen los citados dispositivos para estas especies.

La vicepresidenta de la organización, Claudia Kalisch, señaló de acuerdo con un comunicado publicado este martes que, ante la pérdida de los hábitats naturales, muchos animales han debido adaptarse a la vida en las zonas verdes y los jardines en el ámbito urbano.

«Precisamente los erizos se ven especialmente amenazados por los robots cortacésped, porque ante el peligro instintivamente se hacen una bola en lugar de huir», enfatizó.

En esta situación, una «protección consecuente» sería prohibir a nivel federal el uso nocturno de estas máquinas, indicó Kalisch, que apeló también a los ciudadanos a programar sus robots para que no corten la hierba por la noche.

«Es una pieza del puzle importante para proteger a los animales y enriquecer la calidad de vida en las ciudades a través de la biodiversidad», dijo la alcaldesa de Lüneburg (norte), según habían informado inicialmente los medios del grupo Funke.

La Unión de Municipios Alemanes agrupa 3.200 localidades germanas con una población de 54 millones de personas, de acuerdo con sus propias informaciones.

También la organización ecologista alemana NABU advierte en su página web de que los robots cortacésped no cuentan con mecanismos de seguridad apropiados y de que sus cuchillas pueden herir o matar a animales como erizos, sapos, lagartijas, eslizones, saltamontes o arañas.

Ya en 2024 varios estudios del Instituto Leibniz para la Investigación de la Fauna Salvaje y de Zoológico vincularon las heridas sufridas por los erizos con el creciente uso de máquinas cortacésped robóticas, que han provocado un aumento en la cantidad de animales lesionados que llegan a los centros de tratamiento, lo que supone un problema de conservación ante una población en declive también por otros motivos.

El Instituto señaló que pese a las afirmaciones de muchos fabricantes, la mayoría de los modelos de robot son incapaces de reconocer como obstáculos a pequeños animales como los erizos y sencillamente les pasan por encima, aunque técnicamente sería posible mejorar estos mecanismos.

Ya entonces esta institución pidió prohibir entretanto el uso nocturno de los robots cortacésped, ya que al contrario que otros tipos de cortacésped eléctricos, por el momento está permitido utilizarlos por las noches, así como en fin de semana y en festivo, por su bajo nivel de ruido.

Los erizos están considerados en Alemania como especie de especial protección y capturar, herir o matar a estos pequeños mamíferos está castigado con una multa de entre 5.000 y 50.000 euros, dependiendo del estado federado. EFE

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