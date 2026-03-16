Alemania, Francia, Italia, R. Unido y Canadá piden una «desescalada inmediata» en Líbano

2 minutos

Berlín, 16 mar (EFE).- Los líderes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá hicieron un llamamiento conjunto este lunes para pedir una «desescalada inmediata» en el conflicto entre Israel y la organización islamista libanesa Hizbulá, después de que las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaran una ofensiva terrestre en el sur del Líbano.

«Estamos muy preocupados por la escalada de violencia en el Líbano y llamamos a favor de un compromiso entre representantes israelíes y libaneses para negociar una solución política. Apoyamos firmemente iniciativas de diálogo y pedimos una desescalada inmediata», señaló un comunicado conjunto de los líderes de esos cinco países.

Los mandatarios pidieron también el cese de los ataques de Hizbulá sobre población civil israelí y el desarme de la organización islamista chií libanesa.

Los cinco países condenaron el comportamiento de Hizbulá por sumarse a los ataques de represalia de Teherán tras comenzar el 27 de febrero los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Condenamos la decisión de Hizbulá de sumarse a Irán a las hostilidades, que ponen en peligro la paz y la seguridad regional», señalaron en el texto, en alusión a los ataques de represalia iraníes contra una decena de países de Oriente Medio tras el inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel.

«Condenamos los ataques dirigidos a civiles, infraestructura civil, sanitarios e infraestructura sanitaria, y también contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL)», agregaron.

Además de referirse a la misión en la que España participa con unos 670 militares, el llamamiento de los líderes alertó de que «una ofensiva terrestre israelí tendría consecuencias humanitarias devastadoras» y podría llevar a otro conflicto.

Asimismo, los cinco líderes expresaron su apoyo al Gobierno del Líbano para desarmar a Hizbulá, prohibir sus actividades militares y frenar sus hostilidades armadas, en consonancia con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

«Somos solidarios con el Gobierno libanés y la gente del Líbano, que han sido arrastrados sin querer al conflicto», concluyeron. EFE

smm/mra