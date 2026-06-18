Alemania aporta a Ucrania otros 400 millones para misiles para sistemas Patriot

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Berlín, 18 jun (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció este jueves una nueva ayuda de 400 millones de dólares para la defensa de Ucrania frente a Rusia, que incluye misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot.

En declaraciones a los medios alemanes en Bruselas, donde participa en una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, el titular germano señaló que Alemania contribuirá con otros 200 millones de dólares al programa PURL, mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas Patriot.

«En este caso se trata, una vez más, de munición urgentemente necesaria para los sistemas de defensa aérea. Con ello estamos salvando literalmente vidas humanas cada día y cada noche», señaló.

Además, dijo Pistorius, su homólogo ucraniano, Mijailo Fedórov, le ha pedido apoyo para el denominado programa JUMPSTART, cuyo objetivo es adquirir, sobre todo, misiles guiados especializados para los sistemas de defensa aérea Patriot.

El ministro alemán explicó que Alemania contribuirá a este programa con 200 millones de dólares para la adquisición de misiles interceptores PAC-3.

«Queremos animar a otros miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania a participar igualmente en la financiación de estos misiles interceptores», señaló. EFE

cae/pcc

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